Slika za šok i nevericu: Auto visi na zidu, Pavlovićima uleteo u kuću, kroz ogromnu rupu vidi se cela soba?! (foto)

Kurir pre 4 sati

ŠABAC - U Ulici Sime Katića na Letnjikovcu noćas oko 1.30 časova, zbog neprilagođene brzine automobil marke pežo uleteo je u kuću porodice Pavlović.

Kako se saznaje, kod vozača je izmereno 2,36 promila alkohola u krvi. Na sreću povređenih nema. Istraga u toku.