Predsednik Vučić doneo kolače u Kostolac: Građani Srbije neće osetiti krizu, bravo za rudare, oborili su rekord (video)

Kurir pre 3 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je danas u poseti Kostolcu, gde je obišao kopove i termolektranu "Kostolac".

Predsednik je ranije danas sa bratom Andrejom i sinom Danilom bio u Crkvi svetog Marka u Beogradu na sečenju kolača, jer mu je danas krsna slava, Sveti Nikola. U društvu predsednika u Kostolcu su bili ministarka Zorana Mihajlović i direktor EPS Milorad Grčić. Vučić je po dolasku u Kostolac domaćine poslužio posnim kolačima, koje je mesila njegova majka. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) "Dobro nam je i toplo, hvala