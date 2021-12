Bjelica je dobar, ali Golden Stejt živi od Karija: Stef je najbolji u istoriji i bez njega ne pobeđuju!

Mondo pre 2 sata | Dušan Ninković

Sjajni bek voriorsa propustio je meč protiv Toronta, a povredama izmučeni Golden Stejt nije mogao do iznenađenja.

Sjajni bek voriorsa propustio je meč protiv Toronta, a povredama izmučeni Golden Stejt nije mogao do iznenađenja. Košarkaši Golden Stejta lako su poraženi na gostovanju u Torontu, a to nije nikakvo iznenađenje imajući u vidu ko sve nije igrao za tim Stiva Kera. Trener Voriorsa na ovo putovanje nije ni poveo najboljeg trojkaša u istoriji NBA lige Stefa Karija, a kada beka Golden Stejta nema u timu - to je potpuno drugačija ekipa. Pored Karija odsustvovali su i