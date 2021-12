Vino i sir sa saradnicima u vreme lokdauna: Nova optužba na račun premijera DŽonsona, kršio kovid mere (foto)

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Foto: Tanjug/AP Londonski list navodi da je dobio fotografiju nedelju dana nakon što je iz britanske Vlade demantovano da je 15. maja 2020. bio održan društveni događaj sa vinom i drugim alkoholnim pićima i picom unutar ili van zgrade.

DŽonsonov portparol objasnio je tada da je osoblje Dauning strita radilo u bašti popodne u uveče pomenutog dana. Fotografija, primećuje ''''Gardijan'''', to dovodi u pitanje, jer se na njoj, pored boca vina, vidi da se niko od 19 ljudi ne pridržava pravila socijalne distance. List podseća da su u to vreme susreti pripadnika različitih domaćinstava bili ograničeni na dve osobe i to na otvorenom, a da je rastojanje moralo da bude najmanje dva metra. Prema tadašnjim