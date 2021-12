Vučić: U okviru inicijative Otvoreni Balkan danas važni sporazumi

Beta pre 45 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su sporazumi koji će biti potpisani danas u Tirani u okviru inicijative Otvoreni Balkan, jako važni, da će olakšati protok ljudi i radne snage i učiniti zemlje učesnice privlačnijim za strane investitore i ponovo pozvao druge države u regionu da im se pridruže.

Vučić je u izjavi za Radio-televiziju Srbije rekao da ti sporazumi predstavljaju "nukleus nečega što će stvoriti da ovaj deo Evrope bude suštinski bez granica", i mnogo pre nego što se mislilo.

Neformalni deo samita inicijative Otvoreni Balkan održan je sinoć u Elbasanu, gde je albanski premijer Edi Rama priredio večeru svojim gostima predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i premijeru Severne Makedonije Zoranu Zaevu. Danas se održava formalni deo skupa kada će biti potpisano više sporazuma.

Kako je rekao Vučić biće potpisan sporazum o akreditacionim telima, sa Albanijom bilateralni sporazum o ovlašćenim ekonomskim operaterima koji Srbija već ima godinu i po dana sa Severnom Makedonijom, kao i da su napravljeni mnogi sporazumi u oblasti veterine i fitosanitarne inspekcije koji će olakšati protok robe i životinja između potpisnica.

"Ovo je najkrupniji korak u našoj saradnji koji će nam donositi mnogo olakšica našim privrednicima. S mnogo vere ovo radimo jer znamo da ćemo da olakšamo našim biznismenima", rekao je Vučić.

On je ponovio da bi voleo da se ostali, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Priština pridruže ovoj inicijativi i rekao da bi to bilo "strašno važno". Njihov izbor je, kako je rekao, da u tome ne učestvuju jer su to tumačili kao političke igre.

"Mi ćemo kroz elektronsko uvezivanje početi da pričamo o tome kakve ćemo popuste da imamo na naplatnim rampama, kakve ćemo popuste imati za građane u hotelima", rekao je Vučić i upitao kako će građani koji iz Prištine krenu u Skoplje tumačiti to što su za građane iz Centralne Srbije niže cene u hotelima ili drumarine, a da za njih to ne važi.

Rekao je da je izbor učesnika u inicijativi Otvoreni Balkan da uvek pozivaju druge da im se pridruže.

"Naž izbor je uvek da pozivamo, mi se ne zaustavljamo, nismo nezadovoljni sobom toliko verujemo i znamo da će doneti dobro građanima naših zemalja i Severne Makedonije i Albanije i Srbije da sa toliko energije i uverenja to radimo", rekao je Vučić.

On je kazao i da se mora govoriti i o energetskom povezivanju u regionu, ukoliko ove zemlje žele da opstanu u budućnosti.

Poručio je i da ovakvo povezivanje, za koje postoji podrška i međunarodnih predstavnika, i pre svega Atlantskog saveza, ne menja posvećenost evropskom putu.

Vučić o pokušaju paljenja srpske zastave: Albanska država reagovala promptno i odgovorno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, povodom pokušaja paljenja srpske zastave u Tirani da je uvek nedopustivo skrnaviti tuđe simbole ali da je albanska država reagovala "promptno, ozbiljno i odgovorno".

Vučić je u izjavi za Radio-televiziju Srbije (RTS) iz Tirane gde se na samitu inicijative Otvoreni Balkan ocenio da mora da se gleda u budućnost i racionalno posmatra i da se razume da se Albanci ljute jer se pale njihove zastave u Srbiji kada dođe njihov premijer Edi Rama u posetu.

"To je uvek slično u pojedinim državama ali naravno da je nedopustivo da skrnavite tuđe simbole i mislim da je albanska država reagovala promptno, ozbiljno i odgovorno kao i sam premijer Rama", rekao je Vučić.

On je govorio pred nastavak samita u okviru inicijative Otvoreni Balkan, koju su pokrenuli lideri Srbije, Albanije i Severne Makedonije.

Albanski premijer Edi Rama reagovao je na pokušaj paljenja zastave Srbije tokom jučerašnjeg protesta u Tirani, istakavši da su tokom njegove posete Beogradu na trgovima bile albanske zastave i da je policija uhapsila one koji su ih palili.

Više stotina građana demonstriralo je juče u Tirani, na poziv bivšeg albanskog predsednika i premijera Saljija Beriše.

Albanski mediji su preneli da je grupa demonstranata zapalila srpsku zastavu. Javili su da je bilo još nekoliko pokušaja skidanja zastava Srbije, okačenih u Tirani u znak dobrodošlice.

(Beta, 12.21.2021)