"Kurti hapsio Srbe zbog otvorenog Balkana" Vučić: Nigde ne nađoše ozbiljne kriminalce, nego baš u Štrpcu

Večernje novosti pre 51 minuta | Novosti online

Foto: Tanjug - Na početku su govorili da je suština da na severu KiM žive kriminalci i vodili su kampanju, sa delom beogradskih medija, i to godinama, a ne mesecima, da su kriminalci sa severa, pa bi rekli - šta god da urade, dozovljeno je, jer to rade, ne protiv Srba, nego protiv kriminalaca - konstatovao je Vučić.

On je ironično primetio i da su "izgleda kriminalci i na jugu". - Sve go kriminalac... otišli su u Štrpce, uhapsiše 10 ljudi i svi kriminalci... Ne znam samo kako usput ne nađoše, u Lipljanu, Uroševcu, negde druge, još nekog kriminalca, nego samo među Srbima - rekao je Vučić. On je ukazao da je premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti to uradio i zbog samita "Ovtorenog Balkana", koji je danas održan u Tirani. - Dobiću više podataka kada se vratim u