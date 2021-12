Obradović: Jako loša odbrana

Danas pre 1 sat | O. N.

Trener Partizana objasnio poraz crno-belih od Lokomotive Kubanj.

Košarkaši Partizana izgubili su duel osmog kola Evrokupa, a trofejni stručnjak objasnio je uzroke rezultatskog neuspeha u Rusiji – 101:94. „Odbrana je bila jako loša. Verovatno najgora defanzivna utakmica… Spremali smo se da zaustavimo Mekoluma, ali je on je odigrao sjajan meč, fantastičan je igrač i to je bio ključ. U prvom poluvremenu smo imali i problema pod svojim košem, uzeli su 10 ofanzivnih skokova, imali puno lakih poena, dali 56 u drugom i to je previše.