"Najgore od početka sezone!" Željko Obradović imao šta da zameri igračima Partizana

Večernje novosti pre 7 sati | D. N.

FOTO: KK Partizan/Drgana Stjepanović/ABA liga Podsetimo, Lokomotiva je savladala Partizan u vrlo zanimljivoj utakmici 8. kola Evrokupa, posle čega je Željko Obradović ovako sumirao utiske: - Naša odbrana je bila loša.

Verovatno naša najgora defanzivna utakmica ove sezone. Mekolum je igrao sjajno, mislim da je to bilo ključno, kao i još neki detalji. Recimo, u prvom poluvremenu smo dozvolili 10 ofanzivnih skokova, u drugom primili 56 poena, a to je mnogo. Domaćin je zaslužen pobedio. Pored Mekoluma, i Kvin Kuk je bio baš dobar, ali to sam i pričao pre utakmice: Lokomotiva ima igrače s mnogo iskustva, mnogo kvaliteta. Svakako, čestitke i kolegi koji je dobro pripremio ekipu za