Bliži se kraj hladnom vremenu, slede osetno topliji dani

Bliži se kraj hladnom vremenu. Umesto sa severoistoka, narednih dana na Balkan će stizati topao mediteranski vazduh. Biće promenljivo oblačno i uglavnom suvo. Još u četvrtak umeren jutarnji mraz, a dnevna temperatura od 1 do 7 stepeni. U Beogradu naobačenje, ali bez padavina. Ujutru i do -6, dnevna temepratura 5 stepeni. U petak i za vikend prolećno vreme. U Podrinju i do 19 stepeni. Ujutro u većem delu vedro uz umeren do jak mraz, a magla i niska oblačnost se