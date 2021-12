Ataman iznenadio "delije": Crvena zvezda je zaslužila pobedu, čestitam joj!

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

Foto: EPA-EFE/ERDEM SAHIN Klub iz Beograda je poražen u "Sinan Erdem Domu" (84:83), a junak je bio Vasilije Micić koji je na 0,9 do kraja pogodio dva slobodna bacanja. - Čestitke Zvezdi, igrali su zaista izvanredno.

Verujem da su zaslužili pobedu, ali u poslednja dva minuta je Micić pronašao svoj ritam, Kalinić je imao sjajnu utakmicu, no promašio je dva bacanja u finišu na 10 sekundi do kraja. To je košarka, takve stvari se dešavaju. Nekad igrate izvanredno pa dobijate, a nekad dobijete jer ste imali sreće - rekao je Ataman. Crvena zvezda posle ovog poraza ima učinak 7-10, a Efes 9-8. BONUS VIDEO: Novak Đoković došao na utakmicu košarkaša Zvezde