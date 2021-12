Najmanje 37 mrtvih u požaru na trajektu u Bangladešu Strahuje se da bi broj žrtava mogao da bude mnogo veći foto

Kurir pre 1 sat

Najmanje 37 ljudi je poginulo, a oko 100 je povređeno nakon što se prepun trajekt zapalio u južnom Bangladešu, saopštili su lokalni zvaničnici.

Požar na brodu sa tri palube izbio je usred reke u blizini grada Džalakati dok je plovio od glavnog grada Dake do grada Bargune. Neke od žrtava su se udavile nakon što su skočile u vodu, prenosi BBC. #UPDATE At least 37 people died when an overcrowded night ferry caught fire in Bangladesh on Friday. Police say terrified passengers jumped overboard to escape the blaze https://t.co/N3CvbQNTKv pic.twitter.com/2LhIcMXvaP — AFP News Agency (@AFP) December 24, 2021 Broj