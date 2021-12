Vučić o nestoroviću i kandidaturi za izbore: Ja sam odlikovao Branimira, da govorim loše o njemu - neću

Blic pre 34 minuta | Blic online

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o drugim kandidatima koji su najavili da će ući u izbornu trku, pa se dotakao i dr Branimira Nestorovića koji je o svom ulasku u politiku pričao ove nedelje.

Na pitanje voditeljke u vezi sa potencijalnim drugim kandidatima koji su najavili da će ući u izbornu trku u aprilu 2022. godine, među kojima se našao i zloglasni dr Branimir Nestorović, Vučić je podsetio da je on "ipak obavljao jednu važnu funkciju u našem društvu". - Ja sam odlikovao Branimira Nestorovića i ne mogu da kažem nijednu lošu reč o njemu. Da li sam saglasan sa svim njegovim stavovima, nisam, ali ne mislim da je to od ključnog značaja i da je to važno.