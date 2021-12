Papa uputio molitvu za kraj pandemije i poziv na dijalog

Dnevnik pre 45 minuta | Tanjug

RIM: Poglavar Rimokatoločke crkve, papa Franja uputio je danas, na Božić, molitvu za okončanje pandemije korona virusa istovremeno pozivajući da se obezbedi zdravstvena nega za sve, vakcine za siromašne kao i da se povede dijalog za rešavanje sukoba u svetu.

Na Trgu sv. Petra nekoliko hiljada vernika prisustvovalo je misi i papinom Božićnom govoru Urbi et Orbi u kojem se on osvrnuo sa žaljenjem na konflikte u Siriji, Jemenu i Iraku, tenzijama u Ukrajini i Etiopiji i "krizi bez presedana" u Libanu, prenosi AP. "Toliko smo se navikli na konflikte da se ogromne tragedije sada prećutkuju, rizikujemo da ne čujemo krik bola i patnje mnogih naših braće i sestara", rekao je papa sa balkona bazilike Sv. Petra. On je upozorio da