Šta struka misli o proslavama Nove godine na trgovima

Nova pre 1 sat | Autor:Bojana Milovanović

Krizni štab zasedaće u utorak, 28. decembra a teme će biti predstojeći praznici kao i činjenica da se u Srbiji pojavio novi omikron soj.

Lekari iz Kriznog štaba kažu da se treba paziti i da nisu za to da se u novogodišnjoj noći "meša veliki broj ljudi". Podsetimo, u brojnim gradovima, pa i u Beogradu, najavljeni su dočeci nove godine na trgovima. Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon izjavio je da se neprekidno reklamiraju dočeci Nove godine na trgovima, a da to do sada niko u Kriznom štabu nije ni odobravao, ni podržavao. Kon je za RTS rekao da niko nije odobrio okupljanja više od 500 ljudi,