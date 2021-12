Bjelica pomogao Voriorsima, pobeda u derbiju za potvrdu napada na titulu

Nova pre 7 sati | Autor:Strahinja Nikolić

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa potvrdili su kandidaturu za titulu, pošto su u derbiju NBA lige na Božić bili bolji od Finiks Sansa 116:107, uz solidnu partiju Nemanje Bjelice.

U utakmici punoj neizvesnosti, Voriorsi su se nešto bolje snašli na samom početku i na krilima briljantnog Stefa Karija stigli i do 10 poena viška. No, Finiks se nije predavao, pa je ekipa iz Arizone sredinom druge četvrtine uspela da dođe i do preokreta, nakon čega je usledila prava rezultatska klackalica tokom koje je vođstvo promenjeno 12 puta, dok je osam puta na semaforu rezultat bio poravnat. Ipak, u završnici Voriorsi su bili bolji, imali su prednost