Sledeće godine počinje gradnja hidroelektrane Bistrica

Vučić Grčiću: Do Nove godine stabilizacija, pa da nešto drugo radiš.- Pokušaćemo da dovedemo investitora u Novu Varoš, rekao predsednik Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će sledeće godine početi radovi na reverzibilnoj hidroelektrani Bistrica, koja će koštati 600 do 700 miliona evra. Vučić je tokom obilaska sela Senište rekao da za Srbiju ne postoji veći energetski interes od te hidroelektrane i da Srbija do 2028. godine mora da ima dovoljno struje da je prodaje. „Ako se vi ljudi ne bunite, to nam je projekat broj jedan i to je za našu zemlju spas”, kazao je Vučić meštanima