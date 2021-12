EPS: Manji požar u TENT B1 brzo ugašen

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Jutros oko 4.30 časova zapalio se mazut na gorioniku broj 21 u Termoelektrani "Nikola Tesla B1", a požar je angažovanjem svih stručnih službi brzo ugašen, rečeno je Tanjugu u Elektroprivredi Srbije (EPS).

Naveli su i da je u toku provera sistema u skladu sa bezbednosnim procedurama, kako bi blok B1 u najkraćem roku bio vraćen na mrežu. Predsednik Aleksandar Vučić zamerio je danas v.d. direktoru EPS-a Miloradu Grčiću što ga nije obavestio o manjem požaru u TENT B1. "Grčiću, što mi nisi javio da si imao manji požar na B1?", upitao je Vučić tokom posete Novoj Varoši. Kada mu je Grčić odgovorio da je to brzo rešeno, Vučić se rekao da je za to trebalo on da mu javi, a ne