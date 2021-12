Sahrana biskupa Dezmonda Tutua 1. januara u Kejptaunu

Danas pre 5 sati | Beta - AFP

Južnoafrički nadbiskup Dezmond Tutu, ikona borbe protiv aparthejda koji je preminuo danas, biće sahranjen u subotu 1. januara u Kejptaunu, u katedrali Svetog Đorđa, saopštila je njegova parohija. „Dogovori za nedelju dana žalosti su još uvek u toku“, navedeno je u saopštenju.

Dezmond Tutu umro je danas u 91. godini, objavio je predsednik države Siril Ramafosa. Do poslednjeg daha Dezmond Tutu je nametao svoj legendarni otvoreni govor da osuđuje nepravde i kritikuje vlasti, koje god one bile. Postao je poznat u najgorim vremenima rasističkog režima aparthejda. Tada kao sveštenik on je organizovao mirne marševe protiv segregacije i zalagao se za međunarodne sankcije protiv belog režima u Pretoriji. Njegova nenasilna borba nagrađena je