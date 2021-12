Teški uslovi za vožnju: Smanjena vidljivost na auto-putu "Miloš Veliki"

Blic pre 1 sat

Na auto-putu "Miloš Veliki", deonica Surčin - Preljina, zbog pojave magle smanjena je vidljivost do 150 metara.

Na auto-putu E-75, zbog pojave magle vidljivost je mestimisčno smanjena od petlje Vrčin do Batočine na 70 do 150 metara, a od petlje Vladičin Han do SRB/RSM (Preševo) na 30 do 100 metara. Na auto-putu E-80, na deonici tunel Bancarevo - Bela Palanka, zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 100 metara. Zbog magle vidljivost je smanjena na Čestobrodici, 50-100 metara i na planinskim prevojima teritorije Negotin i Kladovo 100-150 metara. Putevi Srbije savetuju