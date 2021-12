Evropa: U Francuskoj buster posle tri meseca od druge doze; Nemačka pooštrila mere u većini pokrajina

RTV pre 1 sat | Tanjug

PARIZ - Premijer Francuske Žan Kasteks izjavio je da je zbog brzine širenja omikron soja, Vlada smanjila period između druge i buster doze vakcine sa četiri na tri meseca, dodavši da neće biti policijskog časa za Novu godinu.

On je, takođe, rekao da će u naredne tri nedelje, sva javna okupljanja biti ograničena na 2.000 ljudi za događaje u zatvorenom i do 5.000 za događaje na otvorenom, preneo je Rojters. Konzumacija pića i hrane će biti zabranjena na dužim putovanjima, kao i u bioskopima, a rad od kuće će biti obavezan najmanje tri dana u nedelji, gde god je to moguće, dodao je on. Vlada je odlučila i da nošenje maski bude obavezno na otvorenom u centrima gradova, što će biti pod