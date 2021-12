Kon: Samo ozbiljnim merama možemo zaustaviti porast broja novozaraženih

N1 Info pre 37 minuta | Autor:Beta

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da medicinski deo Kriznog štaba za borbu protiv korone već osam meseci govori da je neophodno da kovid propusnice važe 24 sata, ali da oni mogu samo da preporuče mere. „Ipak, sve ostale odluke donosi vlast ove zemlje“, rekao je za Kon za današnju Politiku.

On je, na primedbu lista da je u našu zemlju stigao i omikron soj virusa, naveo da je u poslednja tri dana već došlo do porasta broja zaraženih kovidom u Srbiji i da se to „ne može zaustaviti, osim ako se ne preduzmu ozbiljne mere“. "Veći porast broja zaraženih imaćemo posle novogodišnjih i božićnih praznika, a naročito u drugoj polovini januara. Mnogi se neće javljati lekarima u ovom periodu jer uglavnom to izbegavaju da čine u vreme praznika", rekao je Kon. Prema