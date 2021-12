U Zrenjaninu bez sahrana samo na Božić

Danas pre 1 sat | N. Jakovljev

U vreme novogodišnjih i božićnih praznika, radno vreme službi zrenjaninskog Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća i zelenilo” biće nešto drugačije u odnosu na redovno.

Prodavnica pogrebne opreme 31. decembra i 6. januara radiće, od 7 do 18 časova, a ostalih dana praznika radno vreme je od 8 do 16 časova. Sve informacije građani mogu dobiti putem telefona 066/866-03-00 i 023/561-473, a po isteku radnog vremena, građani mogu da se jave na dežurni telefon broj 066/866-03-00 u periodu od 0 do 24 časa. Sahrane se neće obavljati samo na Božić, 7. januara. Komunalni otpad se neće iznositi iz individualnog tipa stanovanja u gradu, kao ni