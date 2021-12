Vučić: Prijava za 100 evra pomoći za mlade od 16 do 29 godina od 15. januara

Danas pre 32 minuta | J. S.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom predstavljanja planova za 2022. godinu rekao da će 15. januara početi prijava za 100 evra državne pomoći za lica od 16 do 29 godina, kao i da će tog dana svim zdravstvenim radnicima biti isplaćena novčana pomoć od 10.000 dinara.

Vučić je najavio da će sva lica od 16 do 29 godina imati priliku da se prijave za novčani iznos od 100 evra. Prijava će trajati od 15. do 20. januara, a novac će leći oko 1. februara, kako on tvrdi. „Svi zdravstveni radnici će dobiti 15. januara podršku od 10.000 dinara“, rekao je Vučić i dodao da će 10. februara uslediti i pomoć penzionerima od 20.000 dinara. Od 1. januara od države Srbije biće 300.000 dinara dobijaće se jednokratna pomoć za rođenje prvog deteta.