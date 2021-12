Otkrivene Novakove reči o Australijan openu uz poruku timu Srbije za ATP kup

Nova pre 1 sat | Autor:Bojan Vinulović

U odsustvu Novaka Đokovića, Dušan Lajović biće najbolje rangirani igrač Srbije na ATP kupu i australijski novinari su ga već zasuli pitanjima.

Orlovi u subotu 1. januara startuju na ATP kupu protiv Norveška, nema Novaka Đokovića, ali je on i dalje centralna tema. Australijskim medijima je o njemu govorio Dušan Lajović, otkrivši da je u „minut do 12“ Novak saopštio odluku o odustajanju od ATP kupa. "Saznali smo dan i po, tako nešto. Mislim da smo svi čekali do poslednjeg minuta odluku, nije isto kada imaš broja 1 ili kada ga nemaš, to je velika razlika. Očigledno, kad je Novak u timu, očekivanja su mnogo