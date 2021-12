Australija i Novi Zeland već slave: U Sidneju veličanstven vatromet, u Oklandu svetlosni spektakl foto, video

Kurir pre 2 sata

Ostrvska država Tonga, ostrva Samoa i Kiribati, Božićno ostrvo i Novi Zeland već su proslavili Novu godinu i ušli u 2022. za koju se mnogi nadaju da će značiti kraj pandemije korona virusa i povratak normalnom životu.

Ulazak u 2022. uskoro očekuju i Australijanci, a u Sidneju toliko vole vatromete da su jedan održali već u 21 sat, a drugi, grandiozniji, se očekuje tačno u ponoć. Okland na Novom Zelandu nije proslavio ulazak u 2022. vatrometom, nego svetlosnim spektaklom i veoma malo ispaljenih raketa na mostu Harbur. Slavlja su zbog postroženih mera otkazana, a inače živahni centar Oklanda zjapio je prazan, piše New Zealand Herald. New Zealand welcomes in 2022 with a fireworks