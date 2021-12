Odlične vesti za Novakove navijače, sve je bliži Australijan openu! Evo zašto trenira Marbelji! (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata | Vesti online

Najbolji teniser sveta Novak Đoković, posle boravkka i odmora u Srbiji, trenutno je u Marbelji gde se, po svemu sudeći, pripema za Australijan open.

Jedna od glavnih tema u teniskom svetu je hoće li Novak od 17. januara braniti trofej u Melburnu, na Australijan openu, a u međuvremenu, pojavio se novi snimak sa treninga. Naime, na snimku se vidi kako Novak trenira na podlozi koja je gotovo identična onoj u Melburnu, ali i sa lopticama kojima će se igrati na Australijan openu. Ovo su ujedno i glavni razlozi koji idu u prilog tome da će se Novak pojaviti na prvom grend slemu sezone. We can confirm @DjokerNole is