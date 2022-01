Stanje na putevima: Pojačan saobraćaj, nema zadržavanja na granicama

Blic pre 6 sati

Kao i svake godine pred i za novogodišnju noć, saobraćaj je širom Srbije pojačan, a najfrekvetniji putni pravci su auto-putevi, glavni magistralni putevi i prilazi zimskim turističkim centrima.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, a zbog novogodišnjih i božićnih praznika produženo je radno vreme graničnog prelaza Bajmok - Bačalmaš, koji će do 16. januara raditi od sedam do 24 časa. Zbog novogodišnjih i božićnih praznika produženo je i radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom, koji do 15. januara 2022. radi od sedam do 22 časova. Prema informacijama iz Puteva Srbije, nema zadržavanja na naplatnim stanicama. Sutra do 10 časova