Zastrašujući prizori iz kolorada: Šumski požar uništio skoro 1.000 kuća! Ulice pretvorene u gomile pepela video

Kurir pre 1 sat

Istražitelji već nekoliko dana utvrđuju uzrok velikog šumskog požara u okolini Denvera u kome je do temelja izgorelo skoro 1.000 kuća i drugih zgrada.

Tri osobe se vode kao nestale u požaru koji je izbio u četvrtak u američkoj državi Kolorado. Airline passenger aboard flight from Denver captures bird’s-eye view of Marshall Fire burning in Boulder County, Colorado. pic.twitter.com/fFPL9ixpxS — The Master Plan (@MasterPlan216) January 1, 2022 Šerif okruga Bolder, Džo Pel rekao je da su vlasti u subotu izdale nalog za pretres "na određenoj lokaciji", ali je odbio da navede više detalja. Lokalni zvaničnik je naveo da