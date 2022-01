Otac nestalog Splićanina: Ako imate bilo kakvu informaciju, molim vas, javite se

N1 Info pre 1 sat | Autor:N1 Beograd

Nenad Periš, otac nestalog Splićanina Mateja, doputovao je u Beograd.

On je, ispred kluba "Gotik", u kome je poslednji put viđen njegov sin, za N1 rekao da veruje srpskoj policiji, i pozvao je građane dase jave ako imaju bilo kakve informacije o Mateju. „Roditelj uvek polazi od najgorih pretpostavki i to je ono što me proganja evo već tri dana i tri noći“, kaže Periš za N1. Ističe da je Matej sportista i diplomirani ekonomista koji je, kako kaže, voleo život. "Bio je skiper na brodovima, položio je te dozvole za vožnju tih velikih