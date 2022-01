Nova blamaža Mančester junajteda: "Vukovi" došli na "Teatar snova" i pokazali Ronaldu fudbalske čarolije

Blic sport pre 2 sata | St. K.

Ovo maltene niko nije očekivao. Da im ne ide, stvarno im ne ide. Iako su vezali nekoliko utakmica bez poraza, danas su fudbaleri Mančester junajteda na svom stadionu osetili kako je to kada ostanete bez bodova i to protiv Vulverhemptona (1:0), u poslednjem meču 21. kola Premijer lige. "Vukovi" su došli u Mančester i pokazali "đavolima" da im definitivno nije dan, pa su tako stigli do trijumfa pogotkom koji je postigao Žoao Mutinjo u 82. minutu. U pomenutim