Predsednik Meksika nudi azil Asanžu: Pred kraj Trampovog mandata sam mu tražio pomilovanje za njega! Bio bi to znak solidarnosti!

Kurir pre 2 sata

Andres Manuel Lopez Obrador, predsednik Meksika potvrdio je da je od bivšeg predsednika SAD Donalda Trampa prošle godine tražio pomilovanje za osnivača Vikiliksa Džulijana Asanža i ponovio ponudu za azil.

Lopez Obrador je istakao da je ponudu za azil, koju je pre godinu dana dao Asanžu, pre Trampovog odlaska sa funkcije, predočio u pismu u kojem preporučuje pomilovanje za australijskog novinara. On je naglasio da Meksiko nije dobio odgovor na pismo.