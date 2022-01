Gotovo svaki drugi stanovnik Srbije ne jede voće i povrće svakog dana

Danas pre 3 sata | Lj. B.

Gotovo polovina stanovnika Srbije ne jede voće i povrće svakog dana, dok svega osam odsto stanovništva jede pet ili više puta dnevno, pokazalo je istraživanje Eurostata.

Malo manje od 45 odsto stanovništva izjasnilo se da ne jede svakog dana voće ili povrće, dok je 47 odsto njih reklo da jedu jednom do četiri puta dnevno nešto od to dvoje. U zemljama EU trećina stanovništva ne jede voće i povrće svakog dana, 33 odsto građana EU je svakodnevno konzumiralo voće ili povrće tokom 2019, dok je svega 12 odsto populacije jelo poželjnih pet porcija dnevno. U proseku, 55 odsto stanovništva EU je reklo da jede voće ili povrće jednom do