Prva fotografija Novaka Đokovića: Srbin u razgovoru sa policijom – prebačen je u hotel u kojem se nalaze migranti! (video)

Ovo nije zaslužio. Nakon što je juče prošao pravi pakao na aerodromu, Novak Đoković je prebačen u jedan hotel. Dok čeka odluku suda, australijski novinari preneli su vest da je nabolji smešten u hotelu Park Rojal, u kojem se inače smeštaju migranti. It’s been an eventful 24 hours for Novak Djokovic. Here’s how it panned out – from the moment Novak arrived to have his passport stamped by Border Force officials, to his arrival at a City hotel where he’s currently