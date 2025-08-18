Evo kada Đoković i Olga debituju na US Openu, idealan termin za Srbiju

Nova pre 52 minuta  |  Autor: Andrej Jakovljević
Novak Đoković i Olga Danilović debitovaće na US Openu u utorak verovatno ne pre 21.00.

Srpski asovi igraće u paru na miks dublu u Njujorku, turniru čiji je nagradni fond čak milion dolara. Đoković i Olga se u prvom kolu sastaju sa ruskim tandemom – Mira Andrejeva/Danil Medvedev. Meč srpskog i ruskog tandema zakazan je kao četvrti na programu. Treći meč počeće u 19 časova, tako da Novak i Olga ne bi trebalo da budu na terenu pre 21 sat. Turnir počinje 19. avgusta kada će se igrati prva i druga runda, dok će dan kasnije na programu biti polufinala i
