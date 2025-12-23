Jokić sa pola gasa priredio šou! Srbina niko ne može da zaustavi - još jedan tripl-dabl kao od šale: Poigravao se kao na treningu, Denver ubedljivo slavio!

Dominacija Srbina u laganom ritmu! Košarkaši Denver Nagetsa ubedljivo su savladali Jutu Džez 135:112, a srpski košarkaš Nikola Jokić "sa pola gasa" stigao je do novog tripl-dabla u sezoni.

Nije Somborac "zapinjao" na ovom meču, jer nije bilo ni potrebe, ali je ponovo imao sjajne brojke. Kao od šale upisao je 14 poena, 13 skokova, 13 asistencija, dve ukradene lopte i tri blokade. Novi tripl-dabl, ukupno 178. u karijeri, Jokić je ostvario pet minuta po ulasku u treću deonicu, nakon svega 22 minuta igre. Za svoje standarde imao je nešto slabiji poenterski učinak na ovoj utakmici, ali samo zato što je na ovom meču upitio svega osam šuteva na koš