Jokić sa pola gasa priredio šou! Srbina niko ne može da zaustavi - još jedan tripl-dabl kao od šale: Poigravao se kao na treningu, Denver ubedljivo slavio!

Kurir pre 45 minuta
Dominacija Srbina u laganom ritmu! Košarkaši Denver Nagetsa ubedljivo su savladali Jutu Džez 135:112, a srpski košarkaš Nikola Jokić "sa pola gasa" stigao je do novog tripl-dabla u sezoni.

Nije Somborac "zapinjao" na ovom meču, jer nije bilo ni potrebe, ali je ponovo imao sjajne brojke. Kao od šale upisao je 14 poena, 13 skokova, 13 asistencija, dve ukradene lopte i tri blokade. Novi tripl-dabl, ukupno 178. u karijeri, Jokić je ostvario pet minuta po ulasku u treću deonicu, nakon svega 22 minuta igre. Za svoje standarde imao je nešto slabiji poenterski učinak na ovoj utakmici, ali samo zato što je na ovom meču upitio svega osam šuteva na koš
RTS pre 30 minuta
Kurir pre 20 minuta
Nova pre 10 minuta
Večernje novosti pre 15 minuta
Večernje novosti pre 5 minuta
Telegraf pre 55 minuta
Telegraf pre 1 sat
KošarkaNBANikola JokićDenver

RTS pre 30 minuta
Kurir pre 45 minuta
Kurir pre 20 minuta
RTS pre 15 minuta
Nova pre 10 minuta