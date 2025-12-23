Pogledajte kako je Vašington nanizao 48 poena VIDEO

B92 pre 1 sat
Košarkaš Partizana Dvejn Vašington pisao je u ponedeljak nove stranice istorije regionalne košarke.

Vašington je oborio rekord ABA lige po broju poena na jednoj utakmici postigavši čak 48. Amerikanac je pogodio šest od deset šuteva za dva i čak deset trojki iz 14 pokušaja! Takođe, pogodio je devet od šest slobodnih bacanja, a zabeležio je i tri asistencije u preokretu Partizana u Novom Mestu. Vašington je dosadašnji rekord Feca Rasela od 46 poena oborio spektakularnim zakucavanjem okretom od 360 stepeni u jednom od poslednjih napada na utakmici.
