Pogledajte kako je Vašington nanizao 48 poena VIDEO

Košarkaš Partizana Dvejn Vašington pisao je u ponedeljak nove stranice istorije regionalne košarke.

Vašington je oborio rekord ABA lige po broju poena na jednoj utakmici postigavši čak 48. Amerikanac je pogodio šest od deset šuteva za dva i čak deset trojki iz 14 pokušaja! Takođe, pogodio je devet od šest slobodnih bacanja, a zabeležio je i tri asistencije u preokretu Partizana u Novom Mestu. Vašington je dosadašnji rekord Feca Rasela od 46 poena oborio spektakularnim zakucavanjem okretom od 360 stepeni u jednom od poslednjih napada na utakmici.