"Strpljenje je popucalo...": Drejmond Grin izazvao još jedan skandal, ovo mu je poručio Stiv Ker

Telegraf pre 14 minuta  |  Telegraf.rs
"Strpljenje je popucalo...": Drejmond Grin izazvao još jedan skandal, ovo mu je poručio Stiv Ker

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa slavili su važan trijumf u borbi za plej-of Zapadne konferencije NBA lige, pošto je u Čejs centru pala ekipa Orlando Medžika 120:97.

Stef Kari je ubacio 26 poena, Džimi Batler dodao 21, dok je Mozes Mudi imao 20, ali je meč obeležio novi ispad Drejmonda Grina. Sada 35-godišnji košarkaš je mnogo puta tokom karijere pravio probleme. Ovog puta je ušao u žučnu raspravu sa trenerom Stivom Kerom tokom tajm-auta, a sve je na kraju šokirala odluka krilnog centra da ode u svlačionicu. Stiv Ker je posle meča rekao da je Grin sam odlučio da ode u svlačionicu, i da se vratio na klupu u četvrtoj deonici, ali
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kevin Durent o Nikoli Jokiću: Volim kako pristupa igri, uvek sam imao poštovanje prema njemu

Kevin Durent o Nikoli Jokiću: Volim kako pristupa igri, uvek sam imao poštovanje prema njemu

Danas pre 19 minuta
Trenera Denvera iznenadilo pitanje o Jokiću, kokicama i hot-dogu! Novinar uhvatio momenat sa meča koji je mnogima promakao…

Trenera Denvera iznenadilo pitanje o Jokiću, kokicama i hot-dogu! Novinar uhvatio momenat sa meča koji je mnogima promakao, evo šta je Adelman odgovorio

Kurir pre 54 minuta
Nezapamćena scena u NBA: Stiv Ker ribao najvećeg "brbljivca", a on otišao s utakmice

Nezapamćena scena u NBA: Stiv Ker ribao najvećeg "brbljivca", a on otišao s utakmice

Mondo pre 54 minuta
Vašington se javio na Instagramu posle rekorda

Vašington se javio na Instagramu posle rekorda

Sportske.net pre 24 minuta
Pogledajte kako je Vašington nanizao 48 poena VIDEO

Pogledajte kako je Vašington nanizao 48 poena VIDEO

B92 pre 19 minuta
Vašingtonovih 48 poena u Ljubljani

Vašingtonovih 48 poena u Ljubljani

Politika pre 39 minuta
Spakovao 48 poena, pa se oglasio na mrežama: Poruka Vašingtona posle istorijske partije!

Spakovao 48 poena, pa se oglasio na mrežama: Poruka Vašingtona posle istorijske partije!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAstiv ker

Sport, najnovije vesti »

Oglasio se klub iz Humske: Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Oglasio se klub iz Humske: Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Danas pre 4 minuta
Ko je Đoan Penjaroja, novi trener košarkaša Partizana

Ko je Đoan Penjaroja, novi trener košarkaša Partizana

BBC News pre 4 minuta
Bajern širom raširenih ruku dočekao Pešića

Bajern širom raširenih ruku dočekao Pešića

Vreme pre 29 minuta
Partizan: "Dobro došao, Đoan!"

Partizan: "Dobro došao, Đoan!"

Sportske.net pre 4 minuta
Zvezdi će trebati i sreća

Zvezdi će trebati i sreća

Sportske.net pre 49 minuta