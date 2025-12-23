"Strpljenje je popucalo...": Drejmond Grin izazvao još jedan skandal, ovo mu je poručio Stiv Ker

Košarkaši Golden Stejt Voriorsa slavili su važan trijumf u borbi za plej-of Zapadne konferencije NBA lige, pošto je u Čejs centru pala ekipa Orlando Medžika 120:97.

Stef Kari je ubacio 26 poena, Džimi Batler dodao 21, dok je Mozes Mudi imao 20, ali je meč obeležio novi ispad Drejmonda Grina. Sada 35-godišnji košarkaš je mnogo puta tokom karijere pravio probleme. Ovog puta je ušao u žučnu raspravu sa trenerom Stivom Kerom tokom tajm-auta, a sve je na kraju šokirala odluka krilnog centra da ode u svlačionicu. Stiv Ker je posle meča rekao da je Grin sam odlučio da ode u svlačionicu, i da se vratio na klupu u četvrtoj deonici, ali