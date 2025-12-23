Novi trener Partizana sleteo u Beograd: Žarko Paspalj dočekao naslednika Željka Obradovića

Mondo pre 41 minuta  |  Mladen Šolak
Partizan je dočekao novog trenera, Đoana Penjaroju.

Doskorašnji šef stručnog štaba Barselone zvanično će ove nedelje preuzeti crno-bele i naslediti klupu od Mirka Ocokoljića, vršioca dužnosti koji ostaje u stručnom štabu, odnosno od Željka Obradovića, koji je napustio tim krajem novembra posle četiri i po godine. Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi dolazak 56-godišnjeg stručnjaka iz Španije, koji će debitovati u petak, u utakmici protiv Makabija od 18 časova u Beogradskoj areni. Penjaroja je
