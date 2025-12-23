Novi trener Partizana stigao u Beograd

Novi trener Partizana stigao u Beograd

Đoan Penjaroja je sleteo u Beograd i postaje novi trener Partizana.

Španski stručnjak Đoan Penjaroja postaće novi trener Partizana veoma brzo. On je u srpsku prestonicu stigao istog dana kao i novi plejmejker Kameron Pejn, koji ima pozamašno NBA iskustvo igranja za timove poput Njujork Niksa, Filadelfije ili Finiksa. Što se Penjaroje tiče njega je na aerodromu dočekao sportski direktor Žarko Paspalj. On je slobodan trener nakon što je dobio otkaz u Barseloni, a u Partizanu će naslediti Željka Obradovića koji je nakon mnogo bure
