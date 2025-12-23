Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Španski trener Đoan Penjaroja od danas je i zvanično novi šef stručnog štaba košarkaškog kluba Partizan, potvrdili su crno-beli.

Doskorašnji trener Barselone, doputovao je sinoć u Beograd gde će već danas preuzeti funkciju šefa stručnog štaba crno-belih, naveo je Partizan. Penjaroja će na klupi Partizana zameniti Željka Obradovića, koji je 26. novembra podneo ostavku. Crno-bele je nakon odlaska Obradovića predvodio Mirko Ocokoljić i na sedam utakmica u svim takmičenjima je upisao pet pobeda i dva poraza. Đoan Penjaroja u Partizan stiže iz Barselone u kojoj je bio od juna 2024. godine, a
Ključne reči

PartizanŽeljko ObradovićBarselonakk partizan

