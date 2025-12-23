Penjaroja održao trening! Španac okupio košarkaše Partizana - kreće se u nove radne pobede!

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja okupio je košarkaše crno-belih.

Penjaroja je u ponedeljak stigao u Beograd, a već u utorak održao trening. Podsetimo, Španac je sa crno-belima potpisao ugovor do leta 2027. godine. Pored Penjaroja u klub je stigao i američki košarkaš Kameron Pejn - do kraja tekuće sezone 2025/2026. Španski trener će debitovati na klupi Partizan u petak od 18.00 u Beogradskoj areni protiv Makabi Tel Aviva u 18. kolu Evrolige.