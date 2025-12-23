Penjaroja održao trening! Španac okupio košarkaše Partizana - kreće se u nove radne pobede!

Kurir pre 3 sata
Penjaroja održao trening! Španac okupio košarkaše Partizana - kreće se u nove radne pobede!

Novi trener Partizana Đoan Penjaroja okupio je košarkaše crno-belih.

Penjaroja je u ponedeljak stigao u Beograd, a već u utorak održao trening. Podsetimo, Španac je sa crno-belima potpisao ugovor do leta 2027. godine. Pored Penjaroja u klub je stigao i američki košarkaš Kameron Pejn - do kraja tekuće sezone 2025/2026. Španski trener će debitovati na klupi Partizan u petak od 18.00 u Beogradskoj areni protiv Makabi Tel Aviva u 18. kolu Evrolige.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

(Foto) Partizan imao prvi trening sa novim trenerom i igračem: Penjaroja i Pejn u "Maloj Areni"

(Foto) Partizan imao prvi trening sa novim trenerom i igračem: Penjaroja i Pejn u "Maloj Areni"

Dnevnik pre 3 sata
Prvi trening u jednoj novoj eri Partizana

Prvi trening u jednoj novoj eri Partizana

Sport klub pre 3 sata
Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Novi magazin pre 3 sata
Novajlije u crno-belom: Novi trener i plejmejker Partizana odradili prvi trening po dolasku u tabor crno-belih (foto)

Novajlije u crno-belom: Novi trener i plejmejker Partizana odradili prvi trening po dolasku u tabor crno-belih (foto)

Večernje novosti pre 3 sata
Penjaroja ušao u pun trenažni pogon: Počela fabrika stvaranja snova Grobara, tu su fotografije!

Penjaroja ušao u pun trenažni pogon: Počela fabrika stvaranja snova Grobara, tu su fotografije!

Hot sport pre 4 sati
Penjaroja zvanično novi trener Partizana, Kameron Pejn novi plejmejker

Penjaroja zvanično novi trener Partizana, Kameron Pejn novi plejmejker

RTV pre 3 sata
Nova lica na treningu Partizana: Penjaroja okupio ekipu, jedan detalj posebno privukao pažnju

Nova lica na treningu Partizana: Penjaroja okupio ekipu, jedan detalj posebno privukao pažnju

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanBeogradska ArenaEvroligaNova godinaMakabikk partizantrening

Sport, najnovije vesti »

„Džered Batler nije dovoljan da se dobije utakmica“

„Džered Batler nije dovoljan da se dobije utakmica“

Danas pre 8 minuta
Obradović i Nvora se raspravljali prilikom Džordanovog izlaska sa terena (VIDEO)

Obradović i Nvora se raspravljali prilikom Džordanovog izlaska sa terena (VIDEO)

Danas pre 38 minuta
„Mogu da vidim Obradovića kako se vraća u Partizan“

„Mogu da vidim Obradovića kako se vraća u Partizan“

Danas pre 1 sat
Zvezda se „raspala“ u trećoj deonici i ubedljivo je poražena u Parizu

Zvezda se „raspala“ u trećoj deonici i ubedljivo je poražena u Parizu

Danas pre 48 minuta
Svetislav Pešić ispisao istoriju Evroligu

Svetislav Pešić ispisao istoriju Evroligu

Danas pre 2 sata