Haos! Prvi čovek španske lige izneo žestoke optužbe na račun Madriđana: "Real Madrid je protiv svega - protiv Barselone, protiv sudija, protiv apsolutno svega"

Kurir pre 13 minuta
Haos! Prvi čovek španske lige izneo žestoke optužbe na račun Madriđana: "Real Madrid je protiv svega - protiv Barselone…

"Mislim da tenzije ne stvara fudbalski klub Barselona, niti bilo koji drugi klub.

Real Madrid je protiv svega - protiv Barselone, protiv sudija, protiv apsolutno svega", rekao je Tebas za španski list Sport. Tebas je ocenio da Real pristupa na neprimeren i pogrešan način i da koristi štetan narativ. "Time sugerišu da je svaka trenutna sudijska greška posledica događaja iz 2019. ili 2017. godine. Njihov cilj je da ubede ljude da su sudije trenutno pod uticajem. To je veoma opasno jer to nije tačno. Ovaj narativ se gradi i izaziva tenzije", naveo
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Predsednik La Lige Tebas: "Real Madrid izaziva tenzije u španskom fudbalu"

Predsednik La Lige Tebas: "Real Madrid izaziva tenzije u španskom fudbalu"

Sportske.net pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBarselonaReal MadridMadridŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Haos! Prvi čovek španske lige izneo žestoke optužbe na račun Madriđana: "Real Madrid je protiv svega - protiv Barselone…

Haos! Prvi čovek španske lige izneo žestoke optužbe na račun Madriđana: "Real Madrid je protiv svega - protiv Barselone, protiv sudija, protiv apsolutno svega"

Kurir pre 13 minuta
Košarkaši Valensije savladali Baskoniju, Asvel pobedio Efes u Evroligi

Košarkaši Valensije savladali Baskoniju, Asvel pobedio Efes u Evroligi

Politika pre 3 sata
Svetislav Pešić ispisao istoriju Evrolige

Svetislav Pešić ispisao istoriju Evrolige

Danas pre 4 sati
Predsednik La Lige Tebas: "Real Madrid izaziva tenzije u španskom fudbalu"

Predsednik La Lige Tebas: "Real Madrid izaziva tenzije u španskom fudbalu"

Sportske.net pre 4 sati
Obradović: "Jedan igrač nije dovoljan, ako nemamo energiju - nemamo šansu"

Obradović: "Jedan igrač nije dovoljan, ako nemamo energiju - nemamo šansu"

Sportske.net pre 4 sati