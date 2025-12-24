Košarkaši Valensije savladali Baskoniju, Asvel pobedio Efes u Evroligi

Politika pre 5 minuta
Košarkaši Valensije savladali Baskoniju, Asvel pobedio Efes u Evroligi

Valensija se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i šest poraza

VALENSIJA – Košarkaši Valensije pobedili su večeras na svom terenu Baskoniju rezultatom 91:81 u meču 18. kola Evrolige. Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Met Kostelo sa 18 poena, dok su Žan Montero i Kameron Tejlor postigli po 16. U redovima Baskonije istakao se Judžin Omoruji sa 17 poena, a Timoti Luvavu je ubacio 13. Valensija se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i šest poraza, dok je Baskonija na 17. poziciji sa učinkom 6-12. Košarkaši
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

Svetislav Pešić ispisao istoriju Evrolige

Svetislav Pešić ispisao istoriju Evrolige

Danas pre 1 sat
Obradović: "Jedan igrač nije dovoljan, ako nemamo energiju - nemamo šansu"

Obradović: "Jedan igrač nije dovoljan, ako nemamo energiju - nemamo šansu"

Sportske.net pre 1 sat
„Džered Batler nije dovoljan da se dobije utakmica“

„Džered Batler nije dovoljan da se dobije utakmica“

Danas pre 1 sat
(VIDEO) Efes pred meč sa Zvezdom poražen od „fenjeraša“ posle dva produžetka

(VIDEO) Efes pred meč sa Zvezdom poražen od „fenjeraša“ posle dva produžetka

Danas pre 1 sat
Obradović i Nvora se raspravljali prilikom Džordanovog izlaska sa terena (VIDEO)

Obradović i Nvora se raspravljali prilikom Džordanovog izlaska sa terena (VIDEO)

Danas pre 2 sata
„Mogu da vidim Obradovića kako se vraća u Partizan“

„Mogu da vidim Obradovića kako se vraća u Partizan“

Danas pre 3 sata
Zvezda se „raspala“ u trećoj deonici i ubedljivo je poražena u Parizu

Zvezda se „raspala“ u trećoj deonici i ubedljivo je poražena u Parizu

Danas pre 2 sata

Ključne reči

KošarkaValensijaEvroliga

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Valensije savladali Baskoniju, Asvel pobedio Efes u Evroligi

Košarkaši Valensije savladali Baskoniju, Asvel pobedio Efes u Evroligi

Politika pre 5 minuta
Svetislav Pešić ispisao istoriju Evrolige

Svetislav Pešić ispisao istoriju Evrolige

Danas pre 1 sat
Predsednik La Lige Tebas: "Real Madrid izaziva tenzije u španskom fudbalu"

Predsednik La Lige Tebas: "Real Madrid izaziva tenzije u španskom fudbalu"

Sportske.net pre 1 sat
Obradović: "Jedan igrač nije dovoljan, ako nemamo energiju - nemamo šansu"

Obradović: "Jedan igrač nije dovoljan, ako nemamo energiju - nemamo šansu"

Sportske.net pre 1 sat
(VIDEO) Efes pred meč sa Zvezdom poražen od „fenjeraša“ posle dva produžetka

(VIDEO) Efes pred meč sa Zvezdom poražen od „fenjeraša“ posle dva produžetka

Danas pre 1 sat