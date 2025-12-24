Košarkaši Valensije savladali Baskoniju, Asvel pobedio Efes u Evroligi

Valensija se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i šest poraza

VALENSIJA – Košarkaši Valensije pobedili su večeras na svom terenu Baskoniju rezultatom 91:81 u meču 18. kola Evrolige. Najefikasniji u ekipi Valensije bio je Met Kostelo sa 18 poena, dok su Žan Montero i Kameron Tejlor postigli po 16. U redovima Baskonije istakao se Judžin Omoruji sa 17 poena, a Timoti Luvavu je ubacio 13. Valensija se nalazi na drugom mestu na tabeli Evrolige sa 12 pobeda i šest poraza, dok je Baskonija na 17. poziciji sa učinkom 6-12. Košarkaši