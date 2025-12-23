Prvi trening u jednoj novoj eri Partizana

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Nikola Novaković
Prvi trening u jednoj novoj eri Partizana

Koliko će biti uspešna? To je pitanje koje postavljaju navijači srpskog šampiona...

U četvrtak je u maloj dvorani Beogradske arene španski stručnjak Đoan Penjaroja prvi put vodio trening crno-belih. Na zvaničnim profilima KK Partizan na društvenim mrežama može da se vidi da je treningu prisustvovalo i najnovije pojačanje. U pitanju je Amerikanac Kameron Pejn, plejmejker sa zavidnim NBA iskustvom. Njemu će boravak u Partizanu biti prvo evropsko iskustvo posle dve godine u NCAA, devet godina u NBA (uz česte izlete u Dži ligu) i jedne sezone u
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Đoan Penjaroja novi trener Partizana

Novi magazin pre 1 sat
(Foto) Partizan imao prvi trening sa novim trenerom i igračem: Penjaroja i Pejn u "Maloj Areni"

(Foto) Partizan imao prvi trening sa novim trenerom i igračem: Penjaroja i Pejn u "Maloj Areni"

Dnevnik pre 2 sata
Novajlije u crno-belom: Novi trener i plejmejker Partizana odradili prvi trening po dolasku u tabor crno-belih (foto)

Novajlije u crno-belom: Novi trener i plejmejker Partizana odradili prvi trening po dolasku u tabor crno-belih (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Penjaroja ušao u pun trenažni pogon: Počela fabrika stvaranja snova Grobara, tu su fotografije!

Penjaroja ušao u pun trenažni pogon: Počela fabrika stvaranja snova Grobara, tu su fotografije!

Hot sport pre 2 sata
Penjaroja zvanično novi trener Partizana, Kameron Pejn novi plejmejker

Penjaroja zvanično novi trener Partizana, Kameron Pejn novi plejmejker

RTV pre 2 sata
Penjaroja održao trening! Španac okupio košarkaše Partizana - kreće se u nove radne pobede!

Penjaroja održao trening! Španac okupio košarkaše Partizana - kreće se u nove radne pobede!

Kurir pre 2 sata
"Čudna odluka za Partizan, dobra za Penjaroju": Španski mediji dali oštar sud zbog poteza crno-belih

"Čudna odluka za Partizan, dobra za Penjaroju": Španski mediji dali oštar sud zbog poteza crno-belih

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAPartizanBeogradska Arenatrening

Sport, najnovije vesti »

Svetislav Pešić ispisao istoriju Evroligu

Svetislav Pešić ispisao istoriju Evroligu

Danas pre 1 sat
Čuveni plej Partizana za Danas: Penjaroja neće moći da izgradi autoritet bez iskrene podrške kluba

Čuveni plej Partizana za Danas: Penjaroja neće moći da izgradi autoritet bez iskrene podrške kluba

Danas pre 2 sata
Preminuo legendarni Vasil Ringov

Preminuo legendarni Vasil Ringov

Danas pre 2 sata
Ljajić: „Svaki igrač Partizana je osmišljen projekat“

Ljajić: „Svaki igrač Partizana je osmišljen projekat“

Danas pre 3 sata
Karabeljov želi da napusti Partizan

Karabeljov želi da napusti Partizan

Danas pre 3 sata