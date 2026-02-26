Crveno-beli na Marakani brane prednost iz Francuske: Evo gde možete pratiti prenos meča Crvena zvezda - Lil

Crvena zvezda u četvrtak od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić" igra revanš utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope protiv Lila.

Ovaj meč možete gledati na kanalima Arene Sport i RTS, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. Nakon minimalne pobede u prvom susretu, crveno-beli imaju priliku da ispišu nove stranice klupske istorije, dok gosti sa severa Francuske stižu na megdan tradiciji koju su do sada retko ko uspevali da sruše. Crvena zvezda je do sada dva puta odmerila snage sa Lilom u velikim evropskim takmičenjima i oba puta je slavila identičnim rezultatom - 1:0.