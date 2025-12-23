Denver deklasirao Jutu: Novi tripl-dabl Nikole Jokića u ubedljivoj pobedi

Košarkaši Denvera pobedili su prošle noći na svom terenu ekipu Jute sa 135:112, a srpski centar Nikola Jokić upisao je novi tripl-dabl.

Nagetsi su utakmicu otvorili serijom 19:0, prvu četvrtinu su dobili sa ubedljivih 40:15, nakon čega su rutinski održavali visoku prednost. Najefikasniji u redovima Denvera bio je Džamal Marej sa 27 poena, Tim Hardevej je ubacio 21, a Kameron Džonson i Pejton Votson po 20 poena. Nikola Jokić je utakmicu završio sa 14 poena i sa po 13 skokova i asistencija, što mu je donelo 14. tripl-dabl u sezoni i 178. u karijeri. U timu Jute, koja je doživela treći poraz u nizu,