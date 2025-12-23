Srbin nemilosrdno grabi ka tripl-dabl tronu! Legenda uskoro pada - evo kako trenutno izgleda večna lista!

Kurir pre 1 sat
Srbin nemilosrdno grabi ka tripl-dabl tronu! Legenda uskoro pada - evo kako trenutno izgleda večna lista!

Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, nastavlja pohod ka vrhu tripl-dabl liste.

U pobedi protiv Jute Nikola je zabeležio 14. tripl-dabl u sezoni i ukupno 178. u karijeri, pa mu sada nedostaju samo tri da se izjednači sa legendarnim Oskarom Robertsonom, koji je drugi na listi sa 181 tripl-dablom u karijeri. Jokić se primakao i svom bivšem saigraču Raselu Vestbruku, koji je prvi na večnoj listi sa 207 tril-dablova u karijeri. Kurir sport
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Jute

Novi tripl-dabl Jokića u pobedi Denvera protiv Jute

Serbian News Media pre 1 sat
Jokić dobio još jednu nagradu - reakcija je hit VIDEO

Jokić dobio još jednu nagradu - reakcija je hit VIDEO

B92 pre 1 sat
Novi tripl-dabl Nikole Jokića za 30 minuta igre VIDEO

Novi tripl-dabl Nikole Jokića za 30 minuta igre VIDEO

B92 pre 1 sat
Da li je Nikola Jokić vanzemaljac? VIDEO

Da li je Nikola Jokić vanzemaljac? VIDEO

B92 pre 1 sat
Očekivano? Jokić ‘dirigovao’ na tajm-auta, evo šta je trener imao da kaže o tome!

Očekivano? Jokić ‘dirigovao’ na tajm-auta, evo šta je trener imao da kaže o tome!

Hot sport pre 1 sat
(Video) Nismo ni očekivali ništa manje: Novi tripl-dabl Jokića, ovog puta u pobedi Denvera nad Jutom

(Video) Nismo ni očekivali ništa manje: Novi tripl-dabl Jokića, ovog puta u pobedi Denvera nad Jutom

Dnevnik pre 2 sata
Nadrealan niz - Čovek je na 100 vezanih utakmica ubacio 20+ poena! Šej ušao u istoriju, sada napada rekord!

Nadrealan niz - Čovek je na 100 vezanih utakmica ubacio 20+ poena! Šej ušao u istoriju, sada napada rekord!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaOskarNikola Jokić

Sport, najnovije vesti »

Partizan potvrdio: Penjaroja novi trener, Pejn potpisao do kraja sezone

Partizan potvrdio: Penjaroja novi trener, Pejn potpisao do kraja sezone

Newsmax Balkans pre 25 minuta
Partizan posle trenera doveo i plejmejkera

Partizan posle trenera doveo i plejmejkera

Danas pre 25 minuta
Predrag Mijatović osuo paljbu po omladincima: Razlog? Sin Laneta Jovanovića!

Predrag Mijatović osuo paljbu po omladincima: Razlog? Sin Laneta Jovanovića!

Hot sport pre 10 minuta
Evroliga žestoko kaznila beogradske večite posle derbija

Evroliga žestoko kaznila beogradske večite posle derbija

Sport klub pre 0 minuta
"Imate ugovore, gubite 6:0, a Dušan nije ni evro primio!" Mijatović zbog sina čuvenog Srbina žestoko udario na omladince…

"Imate ugovore, gubite 6:0, a Dušan nije ni evro primio!" Mijatović zbog sina čuvenog Srbina žestoko udario na omladince Partizana

Kurir pre 5 minuta