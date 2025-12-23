Adelman ponovo pohvalio Jokića: "On je taj koji sve vidi"

Trener Denvera Dejvid Adelman govorio je na konferenciji za medije posle pobede protiv Jute.

Nagetsi su bili ubedljivi protiv Džezera na svom parketu sa 135:112, Adelman je odogovrio na pitanje da li je za tim bilo lakše ili teže, to što su utakmicu počeli sa vođstvom od 19:0. "Teže, zato što je utakmica duga, NBA timovi kreću da pogađaju šuteve, ulaze u ritam. Znate, morali smo da ostanemo koncentrisani na naš cilj, utakmica traje dva i po sata. Kada date brzo, imate prednost, emocije opadnu, to je prirodno". Odličnu utakmicu su odigrali Džamal Marej sa