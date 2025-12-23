Đoan Penjaroja stigao u Beograd, Partizan uskoro i zvanično dobija novog trenera!

Telegraf pre 3 sata  |  Telegraf.rs
Đoan Penjaroja stigao u Beograd, Partizan uskoro i zvanično dobija novog trenera!

Košarkaški klub Partizan će i zvanično dobiti novog trenera.

Španski stručnjak Đoan Penjaroja stigao je u Beograd, gde ga je dočekao Žarko Paspalj, novi sportski direktor Partizana, te bi uskoro trebalo da se odradi i promocija ovog stručnjaka. Đoan Penjaroja je već danima u priči kao novi trener Partizana, a sada je došlo i do konačne odluke, konačnog dogovora i Španac bi uskoro trebalo da bude promovisan kao naslednik Željka Obradovića u crno-beloj ekipi. Radi se o veoma iskusnom španskom treneru, koji ima bogato iskustvo
