Đoan Penjaroja doputovao u Beogard i postaje trener Partizana

Kasno sinoć, Đoan Penjaroja doputovao je u Beograd, na aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je sportski direktor Partizana Žarko Paspalj, ali i novi poomoćni trener Uroš Dragićević, koji će mu pomoći i u komunikaciji sa timom.

Prema planu i dogovoru, bivši trener Barselone nasleđuje Željka Obradovića na kormilu crno-belih. Očekuje se i ozvaničenje ugovora na godinu i po dana, kao i debi već u petak u 18. kolu Evrolige kada Partizan dočekuje Makabi iz Tel Aviva (18.00, TV Arena 1 Premium). Đoan Penjaroja je stigao u Beograd! #kkp #kkpartizan #JoanPenarroya pic.twitter.com/18K1WdCzhl — Meridian Sport Srbija (@meridiansportrs) December 22, 2025 Pred nekadašnjim trenerom Valensije, Baskonije